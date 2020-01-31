"НПО машиност﻿роения" в 2019 году передало ВМФ РФ 55 ракет "Оникс"

ВМФ РФ в 2019 году получил 55 противокорабельных ракет "Оникс", сообщил ТАСС генеральный директор предприятия "НПО машиностроения" Александр Леонов. Кроме того, предприятие направило в подразделения военно-морского флота комплексы "Бастион".

"В рамках гособоронзаказа в 2019 году было поставлено три дивизионных комплекта БРК "Бастион" и 55 единиц противокорабельных крылатых ракет "Оникс"", — сказал Леонов.

Генконструктор "НПО машиностроения" также отметил, что "Бастионы" будут строиться и в 2020 году.

"Бастион" на страже берегов России

БРК К-300 "Бастион" — специальный комплекс береговой охраны. Он используется для предупреждения появления в прибрежных водах России кораблей потенциального противника. Система оснащается ракетами "Оникс", если речь идет об использовании в России. Экспортный вариант отправляется с маркировкой "Яхонт". Ракеты созданы для поражения надводных целей, в том числе и групп различных кораблей.