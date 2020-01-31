Минные тральщики проекта 12700 получат новый противоминный комплекс

Корабли противоминной обороны проекта 12700 "Александрит" показали эффективную работу. Принято решение о продолжении серии и проведении модернизации.

Начиная с восьмого корабля, планируется проведение глубокой модернизации тральщиков, сообщил главный советник президента Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Виктор Чирков.

Корабли семейства "Александрит" имеют самый большой в мире корпус из композитного стеклопластика. В будущем длина кораблей будет увеличена, что позволит установить на него больше оборудования, в частности, новый противоминный комплекс.

Масса — меньше, прочность — выше

Уже сегодня можно говорит о том, что противоминные корабли серии 12700 — единственные в своем роде. Главная их особенность — легкость и прочность. Эти качества тральщики получили благодаря использованию монолитного стеклопластика для изготовления корпуса. В итоге его масса в 2,5 раза меньше, чем вес корпусов из традиционных материалов.

Корабли противоминной обороны "Александрит" благодаря высокоточным гидроакустическим станциям способны обнаруживать любые виды мин — в воде и грунте. Уничтожаются боеприпасы с помощью телеуправляемых и автономных подводных аппаратов.