Главную ик﻿ону ВС РФ "Спас Нерукотворный" перевезли в город Полярный

В пятницу, 31 января, главную икону Вооруженных Сил РФ "Спас Нерукотворный" перевезли из мурманского храма Спас-на-Водах в храм Святителя Николая Чудотворца исторической базы Северного флота — города воинской славы Полярный.

Православная реликвия побывала уже во многих городах России.

"Она начала свой путь из города-героя Севастополя. К ней прикоснулись верующие в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Ставрополе, Краснодаре, Владикавказе, Астрахани, Челябинске, Екатеринбурге, Белогорске, Хабаровске и Владивостоке. После Северного флота святыню передадут в Западный военный округ. Планируется, что икона побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние более чем 57 тыс. километров", — говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.

В субботу будет проведен молебен по случаю принесения иконы, в котором примут участие командование и военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил и жители гарнизона. В Полярном образ "Спас Нерукотворный" пробудет до седьмого февраля, а затем отправится на главную базу подводных моряков Северного флота — гарнизон Гаджиево.