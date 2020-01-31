Представлена первая произведенная в Белоруссии снайперская винтовка

Оружейники Белоруссии представили свою первую снайперскую винтовку. По сути, это оружие — результат глубокой модернизации легендарной винтовки Драгунова.

Производитель утверждает, что точность стрельбы SCR-TigerBY в два раза выше, чем у предшественника. Стволу дали название SCR-TigerBY. Обновленный образец получил новые ствол, обвес и снайперский прицел, а также прибор беспламенной и бесшумной стрельбы — супрессор.

"Снайперская винтовка SCR-TigerBY — это первая снайперская винтовка, производимая в Белоруссии. Оружие оснащено новым прибором беспламенной и бесшумной стрельбы — супрессором" — говорится в сообщении Минобороны РБ в Twitter.

Высокая степень маскировки и точность

Разработчики делают акцент на супрессоре. Он повышает маскировку бойца, поскольку делает выстрел из винтовки бесшумным и беспламенным. Кроме того, исключает вероятность ослепление снайпера.

Винтовка оснащена планкой Пикатинни, на которую можно прикрепить тактический прицел "Пума", увеличивающий объект в 12 раз.