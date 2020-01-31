"НПО машиностроения" готово модернизировать БРК "Утес" в Крыму

Береговой ракетный комплекс (БРК) "Утес" в Крыму, возможно, будет модернизирован.

По словам генерального директора реутовского "НПО машиностроения" Александра Леонова, специалисты предприятия готовы приступить к усовершенствованию комплекса. Но все будет зависеть от заказа Минобороны РФ.

"Мы провели работы по восстановлению БРК "Утес", сейчас постоянно занимаемся поддержанием комплекса в работоспособном состоянии. Что же касается переоснащения, то все зависит от планов Министерства обороны. Когда такая задача будет нам поставлена, "НПО машиностроения" ее выполнит", — сказал Леонов.

Чудом сохранившийся "Утес"

Береговой ракетный комплекс "Утес", имеющий шахтное базирование, чудом сохранился в Крыму. После распада СССР в 1996 году был заключен договор о разделе Черноморского флота, по которому ракетная система отошла Украине. Ее забросили — не проводили никакого обслуживания, учебных запусков.

В 2014 году, когда Крым вернулся в состав РФ, специалисты "НПО машиностроения" его восстановили. В настоящее время постоянно проводятся учебные пуски. Последний состоялся 9 января 2020 года.