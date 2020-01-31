За последнюю неделю января у границ России замечено 33 летательных аппарата иностранных государств, сообщили в Министерстве обороны РФ. Из них 25 самолетов-разведчиков и восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Летчики Воздушно-космических войск (ВКС) РФ поднимались для дежурства в небе с 68 аэродромов. Всего они выполнили более 300 перелетов за 218 смен. Все полеты иностранной техники контролировались радиолокационными системами.
"Дежурными силами ПВО нарушения границ РФ допущено не было", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
"Вооруженные силы в рамках боевой подготовки провели более 2,6 тыс. практических мероприятий, а также более 160 занятий по вождению (из них 67% — ночью) на 58 полигонах. Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 40 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения", — передает ИА REGNUM со ссылкой на Минобороны РФ.
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