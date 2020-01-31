Минобороны РФ сообщило о 33 летательных аппаратах за неделю у границ РФ

За последнюю неделю января у границ России замечено 33 летательных аппарата иностранных государств, сообщили в Министерстве обороны РФ. Из них 25 самолетов-разведчиков и восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Летчики Воздушно-космических войск (ВКС) РФ поднимались для дежурства в небе с 68 аэродромов. Всего они выполнили более 300 перелетов за 218 смен. Все полеты иностранной техники контролировались радиолокационными системами.

"Дежурными силами ПВО нарушения границ РФ допущено не было", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Рубежи российской Федерации охраняют не только воздушные средства.