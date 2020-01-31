Заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин обсудил с послом Монголии в России Дуламсурэном Давой вопросы военного партнерства.
Вопросы стратегического военного и военно-технического сотрудничества стали главной темой встречи замминистра обороны России Александра Фомина и чрезвычайного и полномочного посла Монголии в РФ Дуламсурэна Давы.
Стороны пришли к обоюдному мнению, что необходимо развивать связи и использовать весь наработанный в предыдущие годы потенциал для углубления сотрудничества в военных и военно-технических вопросах.
По оценке обеих сторон, отношения России и Монголии в этих направлениях носят позитивный и конструктивный характер. Кроме того, подтверждено стремление максимально эффективно использовать наработанный потенциал.
"Ключевое событие этого года — 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и окончания Второй мировой войны. Нам нужно вместе сделать все необходимое, чтобы наполнить его живым содержанием, искренним, выразительным и запоминающимся, исключить формальный и равнодушный подход к организации мероприятий, где бы они ни проходили", — отметил Фомин.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.