Замминистра обороны обсудил с послом Монголии вопросы сотрудничества

Заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин обсудил с послом Монголии в России Дуламсурэном Давой вопросы военного партнерства.

Вопросы стратегического военного и военно-технического сотрудничества стали главной темой встречи замминистра обороны России Александра Фомина и чрезвычайного и полномочного посла Монголии в РФ Дуламсурэна Давы.

Стороны пришли к обоюдному мнению, что необходимо развивать связи и использовать весь наработанный в предыдущие годы потенциал для углубления сотрудничества в военных и военно-технических вопросах.

По оценке обеих сторон, отношения России и Монголии в этих направлениях носят позитивный и конструктивный характер. Кроме того, подтверждено стремление максимально эффективно использовать наработанный потенциал.

Замминистра обороны РФ и посол Монголии не обошли вниманием и годовщину Великой Победы.