Боксера Георгия Кушиташвили задержали за нападение на росгвардейца

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили и его друг Овик Оганисян задержаны за нападение на сотрудника Росгвардии. Накануне росгвардеец остановил их, чтобы проверить документы, но мужчины оказали сопротивление. Представителю власти сломали нос.

Инцидент произошел на Фрунзенской набережной в Москве. Телеканал РЕН ТВ сообщил, что Оганисяна и Кушиташвили подозревают в незаконном обороте наркотиков. Правоохранители предполагают, что мужчины искали закладку, когда к ним подошел сотрудник Росгвардии.