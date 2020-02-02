Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили и его друг Овик Оганисян задержаны за нападение на сотрудника Росгвардии. Накануне росгвардеец остановил их, чтобы проверить документы, но мужчины оказали сопротивление. Представителю власти сломали нос.
Инцидент произошел на Фрунзенской набережной в Москве. Телеканал РЕН ТВ сообщил, что Оганисяна и Кушиташвили подозревают в незаконном обороте наркотиков. Правоохранители предполагают, что мужчины искали закладку, когда к ним подошел сотрудник Росгвардии.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.