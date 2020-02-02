Турция перебросила 40 бронемашин и танков в Сирию

Около 40 единиц турецкой боевой техники, среди которых были танки и бронемашины, пересекли контрольно-пропускной пункт "Кафр-Лусейн" в провинции Идлиб. 28 января Турция уже перебрасывала в Сирию 30 единиц техники.

Эксперты утверждают, что турецкое командование начало усилить свою группировку в Сирии из-за блокирования сирийской правительственной армией турецких наблюдательный постов в поселках Мааррет-эн-Нууман и Сарман.