Около 40 единиц турецкой боевой техники, среди которых были танки и бронемашины, пересекли контрольно-пропускной пункт "Кафр-Лусейн" в провинции Идлиб. 28 января Турция уже перебрасывала в Сирию 30 единиц техники.
Эксперты утверждают, что турецкое командование начало усилить свою группировку в Сирии из-за блокирования сирийской правительственной армией турецких наблюдательный постов в поселках Мааррет-эн-Нууман и Сарман.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.