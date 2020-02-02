В Ливии заявили о ликвидации "десятков наемников Эрдогана"

Ливийская национальная армия сообщила, что ликвидировала под Триполи более 70 турецких наемников, которых направил в страну турецкий лидер Тайип Эрдоган. Еще более 50 наемников получили тяжелые ранения. По информации армии Хафтара, первую помощь раненным бойцам оказывают врачи из Турции и Украины.

Ранее телеканал Al-Hadath заявлял, что Эрдоган перебросил в Ливию более трех тысяч сирийских наемников. Турция не прекращает вербовать в Сирии наемников и перебрасывать их в Ливию для борьбы с режимом Халифы Хафтара.