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В Ливии заявили о ликвидации "десятков наемников Эрдогана"

Силовые структуры » Министерство обороны

Ливийская национальная армия сообщила, что ликвидировала под Триполи более 70 турецких наемников, которых направил в страну турецкий лидер Тайип Эрдоган. Еще более 50 наемников получили тяжелые ранения. По информации армии Хафтара, первую помощь раненным бойцам оказывают врачи из Турции и Украины.

Ранее телеканал Al-Hadath заявлял, что Эрдоган перебросил в Ливию более трех тысяч сирийских наемников. Турция не прекращает вербовать в Сирии наемников и перебрасывать их в Ливию для борьбы с режимом Халифы Хафтара.

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