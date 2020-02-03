Мнение подполковника ФСБ: зачем сегодня был "заминирован" Благовещенск

Очередной волной "электронных минирований" накрыло сегодня утром Благовещенск.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сейчас там происходит эвакуация всех школ.

"В Благовещенске из-за сообщений о минировании проходит эвакуация детей из всех школ. Просим родителей по возможности забрать детей. Ведется обследование общеобразовательных учреждений спецслужбами. Эвакуируем 21 школу", — говорится в сообщении.

Напомним, что усилия, предпринимаемые спецслужбами для того, чтобы выявить "электронного террориста" с ноября месяца не дают результатов.

По представлению ФСБ Роскомнадзором заблокированы уже 3 зарубежных сервиса почтовых отправлений, посредством которых осуществлялись веерные рассылки о "минировании" в России задний с массовым пребыванием людей.

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По мнению Алексей Филатова, подполковника ФСБ в отставке, люди, которые стоять за всем этим, имеют вполне конкретную цель:

"Они хотят посеять панику, неуверенность граждан в том, что государство может обеспечить их безопасность. И, как следствие — повышения градуса недовольства на фоне страха, которое, в свою очередь, будет выливаться в несогласованные митинги, массовые протесты против власти. Это ослабит государственность нашей страны".

Почему при всех возможностях спецслужб с ноября прошлого года ничего сделать они не могут?

То, что касается вот этих адресов, откуда рассылаются такие сообщения, то все их вычислить физически невозможно: сотни, а то и тысячи ресурсов, где можно анонимно зарегистрироваться, поставить программу, в течение нескольких лет даже по определенной дорожной карте посылать или сообщения, или звонить и голосом робота говорить о минировании того или иного объекта. На годы можно поставить такую программу. Если закрыть такие адреса, то эти программы можно за небольшие деньги — несколько тысяч долларов стоит, перенести на другие IP-адреса и оттуда вести такую работу. Поэтому определение этих адресов не ведет к поимке ни исполнителей, ни тем более заказчиков. Надо весь интернет отключить, тогда таких звонков не будет.

Не получится ли так, что все это — подготовка к какой-то настоящей атаке?