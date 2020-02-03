Очередной волной "электронных минирований" накрыло сегодня утром Благовещенск.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, сейчас там происходит эвакуация всех школ.
"В Благовещенске из-за сообщений о минировании проходит эвакуация детей из всех школ. Просим родителей по возможности забрать детей. Ведется обследование общеобразовательных учреждений спецслужбами. Эвакуируем 21 школу", — говорится в сообщении.
Напомним, что усилия, предпринимаемые спецслужбами для того, чтобы выявить "электронного террориста" с ноября месяца не дают результатов.
По представлению ФСБ Роскомнадзором заблокированы уже 3 зарубежных сервиса почтовых отправлений, посредством которых осуществлялись веерные рассылки о "минировании" в России задний с массовым пребыванием людей.
По мнению Алексей Филатова, подполковника ФСБ в отставке, люди, которые стоять за всем этим, имеют вполне конкретную цель:
"Они хотят посеять панику, неуверенность граждан в том, что государство может обеспечить их безопасность. И, как следствие — повышения градуса недовольства на фоне страха, которое, в свою очередь, будет выливаться в несогласованные митинги, массовые протесты против власти.
Это ослабит государственность нашей страны".
То, что касается вот этих адресов, откуда рассылаются такие сообщения, то все их вычислить физически невозможно: сотни, а то и тысячи ресурсов, где можно анонимно зарегистрироваться, поставить программу, в течение нескольких лет даже по определенной дорожной карте посылать или сообщения, или звонить и голосом робота говорить о минировании того или иного объекта. На годы можно поставить такую программу.
Если закрыть такие адреса, то эти программы можно за небольшие деньги — несколько тысяч долларов стоит, перенести на другие IP-адреса и оттуда вести такую работу. Поэтому определение этих адресов не ведет к поимке ни исполнителей, ни тем более заказчиков.
Надо весь интернет отключить, тогда таких звонков не будет.
Нет, я думаю, что нет. Уже много лет это продолжается. И все, что касается вот этих лжеминирований с непонятных анонимных IP-адресов, ни разу еще ничего не подтвердилось. Поэтому никакая не подготовка, это просто изматывание людей и создание нервной атмосферы в обществе.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.