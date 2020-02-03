Четверо турецких военнослужащих погибли в сирийской провинции Идлиб в ходе столкновения с правительственными силами Башара Асада. Еще десять получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на министерство обороны Турции.
"Стороны конфликта были заранее оповещены о координатах размещения турецких войск, дислоцированных на северо-западе Сирии с целью предотвращения боестолкновений. Несмотря на это, по району дислокации турецких войск был нанесен артиллерийский удар", - сообщили в турецком минобороны.
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