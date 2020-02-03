Четверо турецких военных погибли в Идлибе

Четверо турецких военнослужащих погибли в сирийской провинции Идлиб в ходе столкновения с правительственными силами Башара Асада. Еще десять получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на министерство обороны Турции.