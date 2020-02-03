Бесшумная российская субмарина "Щука" вернется в строй после ремонта

Атомная подводная лодка "Тигр" проекта "Щука-Б" (проект 971) вернется на боевое дежурство в 2023 году. Как напоминают "Известия", субмарина уже несколько лет не участвует в походах — стоит на заводе в Снежногорске, где ее модернизируют.

"Тигр" станет смертельно опасным для кораблей противника

"Тигр" после ремонта сохранит свое главное преимущество — бесшумность, и станет еще лучше, нарастив огневую мощь с помощью крылатых ракет "Калибр".

Кроме того, будут заменены бортовые системы, торпедные аппараты модернизируют для использования крылатых ракет "Калибр".

Новое вооружение значительно усилит боеспособность российского атомного флота, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.