Атомная подводная лодка "Тигр" проекта "Щука-Б" (проект 971) вернется на боевое дежурство в 2023 году. Как напоминают "Известия", субмарина уже несколько лет не участвует в походах — стоит на заводе в Снежногорске, где ее модернизируют.
"Тигр" после ремонта сохранит свое главное преимущество — бесшумность, и станет еще лучше, нарастив огневую мощь с помощью крылатых ракет "Калибр".
Кроме того, будут заменены бортовые системы, торпедные аппараты модернизируют для использования крылатых ракет "Калибр".
Новое вооружение значительно усилит боеспособность российского атомного флота, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.
"Обновленные субмарины станут смертельно опасны для эскадр и авианесущих группировок противника. Один их залп может поразить сразу несколько целей. Причем сделать это можно на расстоянии предельной дальности действия ракет. Для атаки необходимо получить координаты вражеских объектов от разведывательных спутников, беспилотников, самолетов или кораблей, — сказал Селиванов в комментарии "Известиям".
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.