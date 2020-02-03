Профильное издание The National Interest обратило внимание читателей на тяжелые огнеметные системы (ТОС) "Солнцепек". Авторы статьи указывают на то, что комплексы уничтожают не только боеукрепления противника, но и серьезно подрывают боевой дух, причем все вместе — одним залпом.
"Задача состоит в том, чтобы использовать это зажигательное оружие — разрушительное как в физическом, так и в психологическом плане — для того, чтобы уничтожить города, бункеры и транши вражеских войск", — пишет обозреватель издания.
Автор публикации указал на особенности огнеметов, которые в российской классификации имеют обозначения ТОС-1 и ТОС-1А. Вооружение оснащено термобарическими зарядами. После непосредственно взрыва они продолжают оказывать воздействие на укрепления противника, расчищая дорогу для танков и мотострелков. То есть, уточняет обозреватель, "Солнцепек" буквально испепеляет большую территорию, чтобы обеспечить войскам возможность штурмовых операций.
Кроме того, воздействуют российские огнеметы и на психику бойцов противника, понижая боевой дух до нуля.
Недавно появилось видео Минобороны, запечатлевшее работу "Солнцепеков" на учениях.
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