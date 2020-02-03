Завершено расследование убийства активистки Григорьевой

Пресс-служба петербургского отделения СК отчиталась о завершении расследования убийства активистки Елены Григорьевой. Ранее тело женщины нашли на Пулковской улице с многочисленными ножевыми ранениями.

Первым подозреваемым силовиком стал сожитель Григорьевой Даврон Мухамедов, однако позже правоохранители выяснили, что к убийству причастен Алексей Волнянко. Мужчина признал свою вину.