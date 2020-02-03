Пресс-служба петербургского отделения СК отчиталась о завершении расследования убийства активистки Елены Григорьевой. Ранее тело женщины нашли на Пулковской улице с многочисленными ножевыми ранениями.
Первым подозреваемым силовиком стал сожитель Григорьевой Даврон Мухамедов, однако позже правоохранители выяснили, что к убийству причастен Алексей Волнянко. Мужчина признал свою вину.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, обвиняемого в свершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство")... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру", - сообщили в СК.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.