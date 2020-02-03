Глава ВМС С﻿ША посетовал на отставание от России в гиперзвуковом оружии

В еженедельном меморандуме, рассылаемом всем подразделениям Военно-морских сил США, исполняющий обязанности главы воинского образования Томас Модли заявил, что Соединенные Штаты должны опережать все страны в вопросах разработки и производства гиперзвукового оружия.

Однако сегодня, констатировал Модли, это невыполнимо: США серьезно отстают от России и Китая в гиперзвуке. Этот разрыв он сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, осуществленный Советским Союзом в1957 году.

"Этот взгляд в прошлое должен усилить наше понимание того, что крупные технологические прорывы, такие как гиперзвуковое оружие, могут дестабилизировать обстановку в глобальной безопасности и создать угрозу нашей нации", написал и. о. главы ВМС США.

Военачальник напомнил, что тогда было увеличено финансирование военных разработок, что привело к созданию в течение пяти лет трех поколений баллистических ракет.

Государственный долг разрушает мечты военных

"Вероятность применения гиперзвуковых технологий уже изменила природу военных действий, так же, как и ядерные технологии в прошлом веке. Вот почему, когда речь идет о гиперзвуковом оружии, наша армия сегодня должна быть впереди всех", написал Модли.

А вот издание Breaking Defence отмечает, что дополнительного финансирования ждать не стоит: Пентагон пообещал не увеличивать бюджет из-за растущего, как на дрожжах, госдолга.