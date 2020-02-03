Войска РФ будут обеспечены "Сарматами" в 2021 году

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что серийные поставки в ракетные войска стратегического назначения (РВСН) серийных баллистических ракет "Сармат" начнутся в 2021 году.

В настоящее время проводятся испытания ракет РС-28 "Сармат", и их можно назвать успешными, отметил замминистра. Это вооружение заменит тяжелую межконтинентальную ракету 36М2 "Воевода", отметил Криворучко в статье для специализированного журнала "Радиоэлектронные технологии".

Чем "Сармат" лучше предшественника

"Сармат" превосходит "Воеводу по одной из ключевых характеристик: дальность полета РС-28 составляет 18 тысяч километров, у 36М2 — 11 тысяч км. Полезная нагрузка также выросла: 10 тонн вместо 8,8.

"Возможность выводить серьезную полезную нагрузку (на РС-28 — прим ред.) позволяет нам применять различные боевые блоки, которые в совокупности с ложными целями достаточно эффективно преодолевают всевозможные элементы противоракетной обороны", — подчеркивал ранее бывшим замминистра обороны Юрий Борисов.

Он также отмечал, что "Сармат" "летает через оба полюса". РС-28 доставляет боеголовки по таким траекториям, на которых ее перехват становится весьма затруднительным. Благодаря огромному запасу энергии и мощности, "Сармат" может обходить зоны, где ракеты ожидают перехватчики.