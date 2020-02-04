На Параде Победы появятся 24 новейших образца военной техники

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил во вторник, четвертого февраля, что на Параде Победы 9 мая в ряду военной техники, уже давно и успешно эксплуатирующейся в войсках, пройдут и новые образцы — все 24.

К торжественному мероприятию готовят новейшие зенитные ракетные комплексы, системы войсковой ПВО, береговые комплексы, автомобили инженерных войск и бронетехника.

Всего по брусчатке Красной площади пройдут 225 единиц вооружения. В небо поднимутся 150 планеров. В марше примут участие 15 тысяч военнослужащих.

На параде надо чеканить шаг

Подготовка уже активно ведется. Шойгу призвал командиров и участников парада быть предельно собранными и ответственными.

"Учитывая масштаб и важность стоящих перед нами задач, прошу всех должностных лиц максимально ответственно подойти к их выполнению", — заключил Сергей Шойгу.

Подготовка к Параду подразумевает тренировки личного состава в воинских частях.