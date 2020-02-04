Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил во вторник, четвертого февраля, что на Параде Победы 9 мая в ряду военной техники, уже давно и успешно эксплуатирующейся в войсках, пройдут и новые образцы — все 24.
К торжественному мероприятию готовят новейшие зенитные ракетные комплексы, системы войсковой ПВО, береговые комплексы, автомобили инженерных войск и бронетехника.
Всего по брусчатке Красной площади пройдут 225 единиц вооружения. В небо поднимутся 150 планеров. В марше примут участие 15 тысяч военнослужащих.
Подготовка уже активно ведется. Шойгу призвал командиров и участников парада быть предельно собранными и ответственными.
"Учитывая масштаб и важность стоящих перед нами задач, прошу всех должностных лиц максимально ответственно подойти к их выполнению", — заключил Сергей Шойгу.
Подготовка к Параду подразумевает тренировки личного состава в воинских частях.
"Совместные тренировки в Алабинском гарнизоне стартуют с 15 марта. Всего пройдет 15 таких тренировок. С 29 апреля же начнутся прогоны на Красной площади", — уточнил министр обороны России.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.