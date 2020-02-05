Первый двигатель для ПАК ДА отправят на тестирование в 2020 году

ПАО "Кузнецов", которое занимается созданием первого образца силовой установки для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), может передать двигатель на стендовые испытания уже в текущем году. Об этом сообщил замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.

"Мы ознакомимся с ходом работ по созданию двигателей для ПАК ДА. ПАО "Кузнецов" выполняет работы по созданию этих двигателей, и мы надеемся, что уже в текущем году первые двигатели будут изготовлены и переданы на стенд для проведения предварительных испытаний", — сказал Криворучко журналистам во время визита на ПАО "Кузнецов".

Работы по созданию ПАК ДА, который в классификации Минобороны проходит под кодом "изделие 80", идут полным ходом и близки к завершению. Многофункциональный самолет должен заменить стоящие на вооружении "тушки".

По плану Минобороны, поставки бомбардировщика в войска должны стартовать в 2025–2030 годах. Однако текущее состояние дел позволяет говорить об опережении графика. Юрий Борисов, занимавший ранее пост замминистра обороны РФ, говорил о вероятности начала эксплуатации стратегического самолета в 2025–2026 годах.