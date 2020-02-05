В США заговорили об оснащении подлодок лазерами

Издание Popular Mechanics оценило идею оснастить атомные многоцелевые подводные лодки типа Virginia лазерными установками.

По мнению обозревателей издания, это странная идея, ведь лазер под водой не работает. Однако эксперты, которых опросили аналитики, не согласны, они считают, что лазерные пушки на борту субмарины имеет больше смысла, чем может показаться изначально.

Лазеру нужно, в первую очередь, много энергии, и в случае с атомными субмаринами это вообще не является проблемой. Но возникает другая сложность: вода преломляет и рассеивает свет, неважно, солнечный он или это — искусственный концентрированный пучок. Эксперименты обратного не показали.

Однако субмарины все же иногда всплывают из глубин океана, особенно это касается АПЛ типа Virginia, в характеристиках которых говорится о назначении работать по наземным целям. Как раз в таких ситуациях лазерные пушки и могут пригодиться.

Варианты применения лазеров на подлодках: