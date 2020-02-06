Пентагон в спешке ищет противодействие российскому "Авангарду"

Главное научно-исследовательское агентство Пентагона — DARPA — настаивает на том, что в 2020 году США должны начать испытания ракет, способных перехватывать гиперзвуковые ракеты, прежде всего, российский "Авангард".

Для этих целей DARPA скооперировалось с компанией Northrop Grumman и выделило 13 миллионов долларов на исследования защиты от гиперзвукового оружия. Главный объект изучения, тестирования и оптимизации — программа Glide Breaker.

No problem?

Сложность задачи для Соединенных Штатов в том, что с гиперзвуковым оружием нужно бороться в верхних слоях атмосферы, но Пентагон такими средствами не обладает. Все, что у него есть, — ракеты, работающие в средних слоях. Кроме того, американская система ПВО просто не заметит "Авангард", который движется со скоростью до 27 Маха, то есть более 30 000 километров в час.

Программа Glide Breaker как раз предполагает решение этих двух насущных проблем Пентагона. Но когда это произойдет, случится ли вообще, и хватит ли 13 миллионов долларов, неизвестно.