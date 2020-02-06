В Минобороны﻿ РФ пообещали увеличить дальность полета Ту-160

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что дальность полета перспективного бомбардировщика Ту-160 будет увеличена на тысячу километров. Это станет возможным благодаря новому двигателю НК-32 второй серии.

"Что касается работ по НК-32 серии 02, то работы идут согласно графику. Мы сегодня обсудим меры, необходимые для ускорения работ по данному проекту", — заверил журналистов замминистра.

Именно эта силовая установка будет применяться на новой военной машине, которая и сегодня обладает отличными характеристиками: