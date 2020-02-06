МИД подтвердил информацию о погибших в Сирии офицерах

В 2020 году на территории Сирии в зоне деэскалации Идлиб погибли российские военные.

Об этом говорится в комментарии о развитии ситуации в зоне военных действий, опубликованном на сайте МИД РФ.

Обстоятельства гибели и имена военных не уточняются.

"Террористы "Хейат Тахрир аш-Шам*", активизировали свои агрессивные вылазки и нападения на позиции сирийских правительственных войск и близлежащие города, в зоне дескалации. < … > Начиная с середины января отмечено более 1000 нападений. Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей < … > пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты. Не прекращаются попытки атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с применением ударных беспилотников",

— говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

Что удалось узнать независимым журналистам

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team со ссылкой на телеграм-канал "Канал специального назначения" (он же — группа ВК "Специальные подразделения России") сообщает, что погибшие офицеры служили в управлениях "С" и "К" ФСБ.

По неподтвержденным данным, погибли они 1 февраля.

"Ъ" со ссылкой на Telegram-каналы Reverse Side of the Medal называет имена военных:

лейтенант Всеволод Трофимов

майор Булат Ахматьянов

майор Руслан Гимадиев

капитан Дмитрий Минов

и публикует их фотографии с памятными листами ФСБ.

Фото: twitter.com/CITeam_ru