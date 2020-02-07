Ракетоносец Ту-160М получил радиоэлектронику нового поколения

Вице-премьер России Юрий Борисов в ходе рабочих визитов предприятий оборонно-промышленного комплекса, объявил, что перспективный стратегический бомбардировщик Ту-160М получил новейшее радиоэлектронное оборудование.

"Это совершенно новая авионика, двигатели новые, которые имеют на 10% лучше ресурс и характеристики, у него практически все радиоэлектронное оборудование нового поколения", — сказал Борисов.

Накануне "Правда.Ру" опубликовала распространенное видео Минобороны России, где запечатлен первый полет "Белого лебедя". Борисов высоко оценил возможности ракетоносца.

"Это уникальный по своим летным характеристикам самолет. Это было единственно правильное решение Минобороны и верховного главнокомандующего — продлить жизнь этому самолету", — заметил Борисов.

После модернизации Ту-160 стал еще более эффективным, в частности, конструкторы добились увеличения дальности полета на тысячу километров. Теперь она составляет более 14 000 км. В Минобороны ожидают передачи "Белых лебедей" в войска в 2021 году.