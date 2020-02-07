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На Кольском полуострове разместят "охотников за гиперзвуком"

Силовые структуры » Министерство обороны

На Кольском полуострове расширяют возможности перехвата ракет потенциального противника. В этом регионе военные специалисты приступили к установке систем перехвата ракет "Резонанс-Н".

Один радар уже монтируют. текущем году в регионе будут установлены две РЛС "Резонанс-Н". Их преимущество в том, что они без труда засекают ракеты, движущиеся со скоростью гиперзвука.

"Для повышения боевого потенциала Северного флота на Кольском полуострове в 2020 году будут развернуты две станции "Резонанс-Н". Один радар уже ставят на позицию, второй привезли на полуостров и планируют развернуть до конца 2020 года", — сказал представитель Минобороны.

Широкий резонанс

Всего Россия использует три станции:

  • две расположены в Архангельской области;
  • одна работает на Новой Земле.

С учетом установки новых комплексом радиолокации к концу года Россия будет защищена пятью комплексами, которые настроены на обнаружение гиперзвуковых ракет.

Темы рлс резонанс перехват гиперзвук
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