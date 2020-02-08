Бывшего карельского министра задержали по подозрению в коррупции

Петрозаводский суд вынес решение об аресте сроком на два месяца бывшего министра дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии Алексея Кайдалова.

"Избрать обвиняемому Кайдалову Алексею Анатольевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 5 апреля 2020 года", - огласил решение суда судья Роман Парамонов.

Также по данному делу был арестован заместитель директора по строительству аэропорта Петрозаводск Игорь Волчек.