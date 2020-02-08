Петрозаводский суд вынес решение об аресте сроком на два месяца бывшего министра дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии Алексея Кайдалова.
"Избрать обвиняемому Кайдалову Алексею Анатольевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 5 апреля 2020 года", - огласил решение суда судья Роман Парамонов.
Также по данному делу был арестован заместитель директора по строительству аэропорта Петрозаводск Игорь Волчек.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".