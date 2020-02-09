Петербургского политолога арестовали по подозрению в мошенничестве

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение об аресте политолога Александра Ольшевского. По информации следствия, что Ольшевский обещал бывшему ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить за собой статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе. Предполагается, что задержанный получил за это 16 миллионов рублей.