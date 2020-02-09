Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение об аресте политолога Александра Ольшевского. По информации следствия, что Ольшевский обещал бывшему ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить за собой статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе. Предполагается, что задержанный получил за это 16 миллионов рублей.
"Ольшевский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Срок меры - 13.03.2020", - сообщила пресс-служба суда.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".