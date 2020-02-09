Крымчанка зарезала своего 7-летнего сына в машине

В Симферополе произошла страшная трагедия. 40-летняя мать убила своего семилетнего сына. Сначала жители города обнаружили женщину в бессознательном состоянии возле припаркованного автомобиля. Когда на место происшествия прибыли полицейские и вскрыли машину, они обнаружили тело сына обнаруженной женщины с многочисленными колотыми ранами.

Правоохранители установили, что ребенок проживал с отцом, а мать иногда забирала его утром и привозила к вечеру. Когда она не появилась, отец забил тревогу. Следствие установило, что смертельные ранения мальчику нанесла именно мать. Расследование продолжается.

На данный момент медики борются за жизнь матери ребенка.