США перебрасывают в Европу 20 тысяч солдат для участия в учениях

Соединенные Штаты Америки перебрасывают в Европу 20 тысяч военнослужащих для участия в крупнейших учениях НАТО со времен холодной войны "Защитник Европы-2020". Учения планируют провести в Германии, странах Балтии и Польше. В учениях примут участие 17 тысяч военных из других стран блока.

"Боеготовность наших войск придаёт уверенности нашим союзникам и служит сдерживающим фактором для потенциальных противников", - сообщил командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-полковник Кристофер Каволи.

По его словам, в учениях будет задействовано около 13 тысяч единиц боевой техники.