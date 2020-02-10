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Источник Правда.Ру

Минобороны опубликовало уникальные фото советских полководцев ФОТО

Силовые структуры

На сайте Министерства обороны России сегодня опубликованы уникальные фото времен Великой Отечественной войны.

Минобороны опубликовало уникальные фото советских полководцев.
Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский, командармы и офицеры и штаб 2-го Украинского фронта

На кадрах, снятых в период освобождения Европы от фашизма, запечатлены советские полководцы, которые командовали фронтами и армиями, победоносно проходившими через территории европейских стран, чтобы окончательно уничтожить фашизм в его же логове.

Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: освободители Европы" состоит из снимков, которые ранее нигде и никогда не были опубликованы.

На них - будни советских полководцев:

  • бои 

Минобороны опубликовало уникальные фото советских полководцев.
Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский на наблюдательном пункте. Чехословакия, деревня Крепице у г. Брно, апрель 1945 г.

  • участие в парадах

Минобороны опубликовало уникальные фото советских полководцев.
Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский в румынской дивизии Тудора Владимиреску Румыния, осень 1944 г

  • встречи с жителями освобожденных городов

Минобороны опубликовало уникальные фото советских полководцев.
Командующий войсками 1-го Украинского фронта Маршал Советского Союза И.С. Конев в освобожденной Праге. Чехословакия, май 1945 г

  • отдых в минуты тишины,

  • фото из личных и семейных архивов

Минобороны опубликовало уникальные фото советских полководцев.
Генерал-полковник артиллерии В.И Казаков и его супруга Светлана Павловна Смирнова – техник-лейтенант отдела правительственной связи Штаба 1-го Белорусского фронта

 

Темы минобороны полководцы победы фотодокументальный проект фотографии советских военачальников
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