На сайте Министерства обороны России сегодня опубликованы уникальные фото времен Великой Отечественной войны.
На кадрах, снятых в период освобождения Европы от фашизма, запечатлены советские полководцы, которые командовали фронтами и армиями, победоносно проходившими через территории европейских стран, чтобы окончательно уничтожить фашизм в его же логове.
Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: освободители Европы" состоит из снимков, которые ранее нигде и никогда не были опубликованы.
На них - будни советских полководцев:
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".