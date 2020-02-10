Минобороны опубликовало уникальные фото советских полководцев ФОТО

На сайте Министерства обороны России сегодня опубликованы уникальные фото времен Великой Отечественной войны.

Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский, командармы и офицеры и штаб 2-го Украинского фронта

На кадрах, снятых в период освобождения Европы от фашизма, запечатлены советские полководцы, которые командовали фронтами и армиями, победоносно проходившими через территории европейских стран, чтобы окончательно уничтожить фашизм в его же логове.

Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: освободители Европы" состоит из снимков, которые ранее нигде и никогда не были опубликованы.

На них - будни советских полководцев:

бои

Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский на наблюдательном пункте. Чехословакия, деревня Крепице у г. Брно, апрель 1945 г.

участие в парадах

Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский в румынской дивизии Тудора Владимиреску Румыния, осень 1944 г

встречи с жителями освобожденных городов

Командующий войсками 1-го Украинского фронта Маршал Советского Союза И.С. Конев в освобожденной Праге. Чехословакия, май 1945 г

отдых в минуты тишины,

фото из личных и семейных архивов