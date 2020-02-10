Шведские военные просят вернуть очень "ценный" броневик

На юго-востоке Швеции в городе Энчепинг неизвестные украли два бронеавтомобиля RG-32 с территории одного из подразделений ВС страны.

Как сообщает телеканал SVT со ссылкой на правоохранителей, один из образцов нашли быстро. Он оказался в соседнем городе Вестерос. Вторая единица военной техники объявлена в розыск. Правоохранители отметили, что на машинах нет вооружения и секретного оборудования.

"Это очень ценное транспортное средство, которые министерство обороны хотело бы получить обратно. Автомобиль объявлен в розыск, извещены отделы полиции, таможня и другие ведомства", — рассказал представитель МВД Юнас Эрунен.

Цена вопроса

RG-32 — легкий разведывательный броневик. Он создан на колесном шасси с формулой 4×4. Броня защищает от стрелкового оружия. Выпускается в ЮАР. Эта машина — довольно распространена в вооруженных силах ООН. Как отмечают шведские СМИ, стоимость машины — более 200 тысяч евро даже без оружия и специальной техники.