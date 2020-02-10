И так сойде﻿т: из ВСУ не будут отзывать партию бракованных бронежилетов

Бронежилеты, которые, как говорят военные Украины, оказались непригодными, руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) изымать не собирается.

Глава оборонного ведомства Андрей Загороднюк заявил, что оснований для отзыва бронежилетов нет.

Чиновник заявил, что по делу о непригодных для службы бронежилетов идет следствие. По его окончании будет принято решение.

"Там идет следствие. Пусть оно покажет. Мы разбирались с качеством бронежилетов, которые сейчас есть в войсках. Мы не увидели там пока ситуации, которая заставила бы завтра отозвать бронежилеты из войск. То есть такой ситуации нет", — пояснил Загороднюк.

Коррупционный скандал?

Военный чиновник подчеркнул, что средства защиты прошли испытания, которые показали, что потребностям военнослужащих они соответствуют. Загороднюк выразил надежду на то, что следователи будут беспристрастными и дадут объективную оценку качеству бронежилетов.

"Сотрудничаем с ними, предоставляем все материалы. И дальше увидим. Для испытания бронежилетов мы привлекали и международную компанию, чтобы просто понимать, что мы процессы выдерживаем, и там нет личных преференций от каких участников комиссии", — подытожил Загороднюк.

Ранее Минобороны Украины обвиняли в коррупционной сделке по закупке бронежилетов.