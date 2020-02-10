Бастрыкин проконтролирует расследование гибели детей в Таиланде

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что лично проконтролирует ход расследования уголовного дела о гибели двух детей в Пхукете. Ранее СМИ сообщали, что в результате столкновения двух катеров в канале, соединяющем остров и бухту, погибли 12-летний мальчик и 6-летняя девочка из Челябинский области.

Позже стало известно, что родители приехали с детьми в Таиланд, чтобы погостить у бабушки с дедушкой. На борту катера во время столкновения находилась бабушка детей.