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В Москве задержан водитель с 2 тысячами неоплаченных штрафов

Силовые структуры » МВД

В Москве при попытке задержания водитель оказал сопротивление. Правоохранителям удалось его задержать, сейчас он находится в изоляторе. Оказалось, что на счету водителя было более двух тысяч нарушений правил дорожного движения. Об этом рассказал начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.

По его словам, у задержанного было 2126 неоплаченных штрафов. Водитель отказался выходить из машины. Чтобы задержать его полицейским пришлось выбить лобовое стекло машины. Суд назначил водителю семь суток административного ареста.

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