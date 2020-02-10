В Москве задержан водитель с 2 тысячами неоплаченных штрафов

В Москве при попытке задержания водитель оказал сопротивление. Правоохранителям удалось его задержать, сейчас он находится в изоляторе. Оказалось, что на счету водителя было более двух тысяч нарушений правил дорожного движения. Об этом рассказал начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.

По его словам, у задержанного было 2126 неоплаченных штрафов. Водитель отказался выходить из машины. Чтобы задержать его полицейским пришлось выбить лобовое стекло машины. Суд назначил водителю семь суток административного ареста.