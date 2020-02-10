Вертолеты Ми-28НМ уже окрестили "ночными суперохотниками" и "воздушными убийцами". Все из-за того, что на них планируется установить крылатые ракеты.
В ближайшем будущем вертолеты Ми-28НМ станут истребителями. Их оснастят ракетами, способными справиться с самолетами, беспилотниками и крылатыми ракетами противника. На винтокрылые машины установят мощные боеприпасы Р-74М, которые предназначены для уничтожения воздушных целей.
Преимущество будет в том, что при таком серьезном оснащении вертолет останется неуязвимым, поскольку действует на малой высоте.
Р-74М повысит могущество Ми-28НМ, который станет практически "убийцей самолетов", считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
"Сейчас иностранные ударные вертолеты оснащают обычными пехотными переносными зенитными комплексами. На Западе это "Стингер", у нас — "Игла" или "Верба", — отметил специалист. — Но ПЗРК не идут ни в какое сравнение с полноценной авиационной ракетой. У Р-74М гораздо выше дальность, чувствительность и устойчивость к помехам. В ней больше взрывчатки, что не оставляет шансов любой воздушной цели. Поэтому Ми-28НМ легко собьет американский AH-64 Apach, который его даже не увидит", — отметил специалист.
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