Россия﻿ сделает из вертолетов Ми-28НМ истребители

Вертолеты Ми-28НМ уже окрестили "ночными суперохотниками" и "воздушными убийцами". Все из-за того, что на них планируется установить крылатые ракеты.

В ближайшем будущем вертолеты Ми-28НМ станут истребителями. Их оснастят ракетами, способными справиться с самолетами, беспилотниками и крылатыми ракетами противника. На винтокрылые машины установят мощные боеприпасы Р-74М, которые предназначены для уничтожения воздушных целей.

Все дело в ракете

Преимущество будет в том, что при таком серьезном оснащении вертолет останется неуязвимым, поскольку действует на малой высоте.

Р-74М повысит могущество Ми-28НМ, который станет практически "убийцей самолетов", считает военный эксперт Владислав Шурыгин.