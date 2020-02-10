Эксперт предположил, как будут выглядеть космические войска США

В Соединенный Штатах уже разработали и подписали документ, который регламентирует работу по созданию космических войск. Свою визу под ним поставила министр ВВС Барбара Барретт третьего февраля.

Акцент в документе сделан на недопущении разного рода бюрократических проволочек. Но при этом не должно быть проблем с получением финансирования.

Определено количество сотрудников. Их будет не менее 800, хотя ранее речь шла о тысячи единиц гражданского персонала. Командовать ими будут два трехзвездных генерала — по крайней мере, Барбара Барретт находится в поисках подходящих кандидатур.

"Скорее всего, в самом ближайшем будущем эти назначения состоятся", — сообщил заместитель командующего Космическими силами генерал-лейтенант Дэвид Томпсон.

Судя по заявлениям американских деятелей, структура еще пока очень размыта

"Аппарат командующего космическими операциями уже представил свое первоначальное видение организационно-штатной структуры своего штаба, при этом он отказался дальнейшего перебора вариантов и моделей", — утверждается в опубликованных документах.

Так или иначе, по мнению российского военного эксперта — экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Валерия Запаренко, "милитаризация космоса неизбежна".