Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Эксперт предположил, как будут выглядеть космические войска США

Силовые структуры » Министерство обороны

В Соединенный Штатах уже разработали и подписали документ, который регламентирует работу по созданию космических войск. Свою визу под ним поставила министр ВВС Барбара Барретт третьего февраля.

Акцент в документе сделан на недопущении разного рода бюрократических проволочек. Но при этом не должно быть проблем с получением финансирования.

Определено количество сотрудников. Их будет не менее 800, хотя ранее речь шла о тысячи единиц гражданского персонала. Командовать ими будут два трехзвездных генерала — по крайней мере, Барбара Барретт находится в поисках подходящих кандидатур.

"Скорее всего, в самом ближайшем будущем эти назначения состоятся", — сообщил заместитель командующего Космическими силами генерал-лейтенант Дэвид Томпсон.

Судя по заявлениям американских деятелей, структура еще пока очень размыта

"Аппарат командующего космическими операциями уже представил свое первоначальное видение организационно-штатной структуры своего штаба, при этом он отказался дальнейшего перебора вариантов и моделей", — утверждается в опубликованных документах.

Так или иначе, по мнению российского военного эксперта — экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Валерия Запаренко, "милитаризация космоса неизбежна".

Темы сша космос звездные войны космические войска
Актуальная аналитика
Фигурное катание
Как звезды могут поддержать молодых в фигурном катании
Экология
Российский лес губит на корню отсутствие рачительного хозяина
Новости Украины
Трамп дает Зеленскому шанс спасти страну от дефолта и нацизма
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Рио-де-Жанейро занял первое место в рейтинге сексуальных городов
Эксперт предположил, как будут выглядеть космические войска США
Иран создал ракету малой дальности Raad-500
Коронавирус может повлиять на поставки C-400 в КНР
На Курильских островах откроют круглогодичный горнолыжный курорт
Врач-нарколог: женский алкоголизм начинается с пива
В Астрахани женщина заработала абсцесс мозга из-за самолечения
Эпидемия коронавируса достигнет пика во второй половине февраля
Офтальмологи выяснили, как определить угрозу слепоты
Полтора часа с новейшим оружием: Шойгу рассказал о параде ко Дню Победы
Последние материалы
Рио-де-Жанейро занял первое место в рейтинге сексуальных городов
Эксперт предположил, как будут выглядеть космические войска США
Иран создал ракету малой дальности Raad-500
Коронавирус может повлиять на поставки C-400 в КНР
На Курильских островах откроют круглогодичный горнолыжный курорт
Врач-нарколог: женский алкоголизм начинается с пива
В Астрахани женщина заработала абсцесс мозга из-за самолечения
Эпидемия коронавируса достигнет пика во второй половине февраля
Офтальмологи выяснили, как определить угрозу слепоты
Полтора часа с новейшим оружием: Шойгу рассказал о параде ко Дню Победы
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину

В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".

Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
Перспективы артилл﻿ерии с "Дроком", "Флоксом" и "Магнолией" хороши
Военные новости
Перспективы артилл﻿ерии с "Дроком", "Флоксом" и "Магнолией" хороши
Новости Украины
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Военные новости
"Белые лебеди" могут получить гиперзвуковые"Кинжалы"
Любовь Степушова Трамп дает Зеленскому шанс спасти страну от дефолта и нацизма Любовь Степушова Соломон Соловьев Водолеи, живущие без самозванства - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Конституционный креатив: Россия может обрести девиз Василий Амирджанов
Комментарии
Интересные факты о тех, кто всегда рядом: о воробьях!
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Врач-нарколог: женский алкоголизм начинается с пива
Интересные факты о тех, кто всегда рядом: о воробьях!
Трамп дает Зеленскому шанс спасти страну от дефолта и нацизма
Интересные факты о тех, кто всегда рядом: о воробьях!
Интересные факты о тех, кто всегда рядом: о воробьях!
Интересные факты о тех, кто всегда рядом: о воробьях!
Интересные факты о тех, кто всегда рядом: о воробьях!
Вперед в Средневековье: Казахстан погубит национальный вопрос
Российский лес губит на корню отсутствие рачительного хозяина
Вперед в Средневековье: Казахстан погубит национальный вопрос
Вперед в Средневековье: Казахстан погубит национальный вопрос
Эксперт: экономики России не страшен коронавирус
На пути в НАТО: Украина строит военные базы в Донбассе
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
На пути в НАТО: Украина строит военные базы в Донбассе
Туристы из РФ выгоняют китайцев из Эрмитажа в Петербурге
Неприятные перспективы Белоруссии: пусть живет, как хочет
Какой будет политика России "после Путина"
Какой будет политика России "после Путина"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ