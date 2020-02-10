В Соединенный Штатах уже разработали и подписали документ, который регламентирует работу по созданию космических войск. Свою визу под ним поставила министр ВВС Барбара Барретт третьего февраля.
Акцент в документе сделан на недопущении разного рода бюрократических проволочек. Но при этом не должно быть проблем с получением финансирования.
Определено количество сотрудников. Их будет не менее 800, хотя ранее речь шла о тысячи единиц гражданского персонала. Командовать ими будут два трехзвездных генерала — по крайней мере, Барбара Барретт находится в поисках подходящих кандидатур.
"Скорее всего, в самом ближайшем будущем эти назначения состоятся", — сообщил заместитель командующего Космическими силами генерал-лейтенант Дэвид Томпсон.
"Аппарат командующего космическими операциями уже представил свое первоначальное видение организационно-штатной структуры своего штаба, при этом он отказался дальнейшего перебора вариантов и моделей", — утверждается в опубликованных документах.
Так или иначе, по мнению российского военного эксперта — экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Валерия Запаренко, "милитаризация космоса неизбежна".
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".