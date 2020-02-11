23-летний Хамзат Кадыров возглавил Совет безопасности Республики Чечня. Об этом в своем Instagram сообщил двоюродный брат главы республики, префект Шалинского района Турпалали Ибрагимов.
"Искренне поздравляю моих дорогих племянников с назначениями на новые должности. Ибрагим Закриев назначен на должность руководителя администрации главы и правительства Чечни, Хамзат Кадыров возглавил Совбез ЧР. Я искренне желаю Ибрагиму и Хамзату крепкого здоровья и дальнейших успехов на пути служения Отчизне", - написал Ибрагимов.
До назначения Хамзат Кадыров занимал должность главы Курчалоевского района Чечни.
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