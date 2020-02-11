В армию России начало поступать оружие на основе ИИ

В российскую армию начали поступать образцы вооружения, основанные на цифровых технологиях и элементах искусственного интеллекта.

Об этом рассказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во время оперативно-мобилизационного сбора с руководящим составом вооруженных сил.

По словам главы Минобороны, разработка высокоточного оружия большой дальности наземного, воздушного и морского базирования ведется ускоренными темпами.