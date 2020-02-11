В российскую армию начали поступать образцы вооружения, основанные на цифровых технологиях и элементах искусственного интеллекта.
Об этом рассказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во время оперативно-мобилизационного сбора с руководящим составом вооруженных сил.
По словам главы Минобороны, разработка высокоточного оружия большой дальности наземного, воздушного и морского базирования ведется ускоренными темпами.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.