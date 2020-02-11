Шеф норвежской разведки тревожится из-за "Кинжалов"

Гиперзвуковая ракета России "Кинжал" напугала руководителя разведки Норвегии (E-Tjenesten) генерал-лейтенанта Мортена Лундета.

"Мы наблюдали летные испытания ракеты "Кинжал", одного из новых видов российского вооружения. Расчеты показывают, что если эта ракета будет выпущена с воздуха над Кольским полуостровом, то время на оповещение составит 40 минут — от момента взлета самолета до удара ракеты по цели в Норвегии", — заявил норвежский генерал.

По наблюдениям аналитиков, представитель ВС Норвегии зря беспокоится: России не особенно интересен флот этой северной страны, состоящий из четырех фрегатов, пяти дизельных подлодок и десятка маленьких катеров. Об этом говорится в одной из публикаций "РГ — сила".

Тем не менее, Мортен Лундет опасается.