Гиперзвуковая ракета России "Кинжал" напугала руководителя разведки Норвегии (E-Tjenesten) генерал-лейтенанта Мортена Лундета.
"Мы наблюдали летные испытания ракеты "Кинжал", одного из новых видов российского вооружения. Расчеты показывают, что если эта ракета будет выпущена с воздуха над Кольским полуостровом, то время на оповещение составит 40 минут — от момента взлета самолета до удара ракеты по цели в Норвегии", — заявил норвежский генерал.
По наблюдениям аналитиков, представитель ВС Норвегии зря беспокоится: России не особенно интересен флот этой северной страны, состоящий из четырех фрегатов, пяти дизельных подлодок и десятка маленьких катеров. Об этом говорится в одной из публикаций "РГ — сила".
"Кинжал" обладает особыми характеристиками и выходит за рамки установленных категорий оружия. Одной из серьезных опасностей является быстрота ее применения", — написал он в своем ежегодном докладе.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.