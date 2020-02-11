Представленные два года назад на военной выставке дроны из картона Соединенных Штатов, призваны минимизировать затраты на доставку боеприпасов в войска. Но так ли эргономичны "деревянные коробки"?
Соединенные Штаты Америки направили свои силы на создание средств, которые могли бы "дешево и сердито" доставлять материально-технические средства в войска с минимальными рисками. Ради этих целей производителями США созданы "уникальные" аппараты, которые уже прошли летные испытания.
Все бы хорошо, но каждый из этих БПЛА, по сути, деревянная коробка. Эти беспилотники оснащены небольшим количеством электроники и парой пружин для раскрытия крыльев БПЛА.
Эксперты отмечают, что американские деревянные беспилотники являются техникой одноразового использования. Они способны выполнить только один полет для доставки материально-технических средств. Затем аппарат садится в конечном пункте и благополучно утилизируется.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.