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Для доставки войскам боеприпасов США хотят использовать дроны из фанеры

Силовые структуры » Министерство обороны

Представленные два года назад на военной выставке дроны из картона Соединенных Штатов, призваны минимизировать затраты на доставку боеприпасов в войска. Но так ли эргономичны "деревянные коробки"?

Соединенные Штаты Америки направили свои силы на создание средств, которые могли бы "дешево и сердито" доставлять материально-технические средства в войска с минимальными рисками. Ради этих целей производителями США созданы "уникальные" аппараты, которые уже прошли летные испытания.

  • LG-1K может перевозить около 300 кг.
  • LG-2K, который может брать на борт более 700 кг.

Все бы хорошо, но каждый из этих БПЛА, по сути, деревянная коробка. Эти беспилотники оснащены небольшим количеством электроники и парой пружин для раскрытия крыльев БПЛА.

Изделие номер два?

Эксперты отмечают, что американские деревянные беспилотники являются техникой одноразового использования. Они способны выполнить только один полет для доставки материально-технических средств. Затем аппарат садится в конечном пункте и благополучно утилизируется.

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