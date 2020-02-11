Солдаты-срочники буду﻿т получать 2 тысячи рублей как постоянный оклад

Законопрект, который депутаты Государственной думы РФ приняли во втором чтении, подразумевает, что военнослужащие срочной службы будут получать по две тысячи рублей ежемесячно. Сумма будет индексироваться в соответствии с уровнем инфляции.

Ранее в Минобороны проводили эксперимент, в ходе которого военнослужащие срочной службы получали по две тысячи рублей, а также ежемесячные надбавки.

"В связи с окончанием срока проведения эксперимента (31 декабря 2018 года) и в целях сохранения достигнутого уровня денежного довольствия военнослужащих по призыву действие законопроекта предусматривается распространить в отношении военнослужащих по призыву в Вооруженных силах РФ с 1 января 2019 года, а в отношении военнослужащих по призыву в других федеральных органах исполнительной власти (федеральных государственных органах) — с 1 января 2020 года", — говорится в пояснительной записке к документу.

Уточняется, что "зарплата" будет индексироваться.

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