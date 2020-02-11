Представитель ВВС Энн Стефанек сообщила, что проект по созданию "Гиперзвукового обычного ударного оружия" (HCSW) остановлена. А между тем она была одним из ключевых проектов Пентагона.
Ракеты, которые планировалось разработать в рамках этой программы, должны были встать на вооружение бомбардировщиков B-52.
Однако, как отметила Стефанек, Минобороны США должны выбирать между целью и средствами.
"ВВС были вынуждены выбирать между финансированием этой программы и программой разработки разделяющегося гиперзвукового комплекса "Оружие быстрого реагирования воздушного базирования" (ARRW). В итоге было решено сохранить вторую программу", — сообщила представитель ВВС
Проект HCSW предусматривал создание ракеты дальнего действия. Предусматривалось, что ее скорость будет более 5 Маха. Начали разработку еще в 2018 году, но сегодня сообщается, что выделенные 918 млн долларов потрачены впустую.
Ране "Правда.Ру" передавала мнение израильского эксперта Якова Кедми о том, что Пентагон — крайне коррумпированная структура.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.