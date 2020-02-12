"Отличная маскировка": пятеро военных НАТО заблудились в лесах Литвы

Пятеро военнослужащих заблудились в лесах Литвы во время учений НАТО, которые проходили с четвертого по шестое февраля. Командование после потери бойцов объявило их пропавшими без вести.

"Пять призывников так замаскировались, что их нашли только спустя сутки. Многочисленные силы военных и пограничников были отправлены в лес недалеко от Таураге на поиски пяти призывников", — пишет Sputnik Литва.

Искали с собаками

К поискам бойцов были привлечены военная полиция, пограничники с собаками и даже вертолеты ВВС. На обнаружение отлично замаскировавшихся солдат ушли целые сутки.

По словам представителя департамента стратегических коммуникаций и связей с общественностью армии Литвы Лаймиса Братикаса, это не оплошность и не результат плохой боеподготовки. Все так и было задумано.

"Военная разведывательная подготовка является особой, поскольку они должны выполнить свою задачу, оставаясь незамеченными. В данном случае они действовали таким образом до самого конца", — сказал представитель армии.

Военный чиновник также сообщил, что солдаты "на отлично" сдали зачет по курсу выживания в лесу.