Япония будет следить за миром при помощи спутника-шпиона на орбите

Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) сообщило об успешной доставке спутника-шпиона на орбиту Земли.

Спутник-шпион "Когаку-7" ("Оптика-7") будет собирать информацию о том, что происходит в мире. Как сообщает специализированное агентство Страны восходящего Солнца, в воскресенье на орбиту Земли его доставила ракета-носитель Н2А.

Держи врагов ближе к себе

В сообщении JAXA сказано, что прежде всего, спутник будет следить за тем, что происходит в Северной Корее — стране, которую наряду с США Япония считает потенциальным противником. Главная задача космического аппарата — наблюдение за ракетными базами КНДР.

Ракета-носитель Н2А — успешный японский проект

Ракета-носитель Н2А выполнила 35-й успешный запуск. Как отмечает Токио, очередная выполненная задача приблизила значение "побед" новой техники к 97,5%.

Шпионы — в космосе

Япония тратит на производство и запуск спутников-шпионов более 60 миллиардов иен, что в долларовом эквиваленте составляет 555 миллионов.

В настоящее время на орбите работают пять разведывательных спутников, которые наблюдают за Землей с помощью оптики, и еще два — посредством радаров.