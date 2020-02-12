Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) сообщило об успешной доставке спутника-шпиона на орбиту Земли.
Спутник-шпион "Когаку-7" ("Оптика-7") будет собирать информацию о том, что происходит в мире. Как сообщает специализированное агентство Страны восходящего Солнца, в воскресенье на орбиту Земли его доставила ракета-носитель Н2А.
В сообщении JAXA сказано, что прежде всего, спутник будет следить за тем, что происходит в Северной Корее — стране, которую наряду с США Япония считает потенциальным противником. Главная задача космического аппарата — наблюдение за ракетными базами КНДР.
Ракета-носитель Н2А выполнила 35-й успешный запуск. Как отмечает Токио, очередная выполненная задача приблизила значение "побед" новой техники к 97,5%.
Япония тратит на производство и запуск спутников-шпионов более 60 миллиардов иен, что в долларовом эквиваленте составляет 555 миллионов.
В настоящее время на орбите работают пять разведывательных спутников, которые наблюдают за Землей с помощью оптики, и еще два — посредством радаров.
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