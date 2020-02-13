Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Будапешта

Министерство обороны России продолжает публиковать исторические документы - свидетельства победоносного шествия Красной Армии по территории Европы во время Второй мировой войны.

Сегодня на сайте ведомства размещены уникальные рассекреченные документы из фондов Центрального военного архива, касающиеся операции по освобождению от фашистов Будапешта.

В открытый доступ выложены:

схема группировки противника, датированная 1 декабря 1944 года,

боевое распоряжение штаба 83-й отдельной стрелковой бригады морской пехоты, взявшей на полное довольствие добровольческую венгерскую армию,

акт о зверствах немецко-фашистских солдат в городе Будапешт,

наградные документы бойцов Красной армии

отчет войск 2-го Украинского фронта за январь 1945 года,

другие архивные материалы.

Немного истории

Будапешт - столица Венгрии - был освобождена 13 февраля 1945 года войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии. Бой продолжался 108 дней и ночей. Руководством СССР в марте отправило разграбленную гитлеровцами в Венгрию продовольствие для помощи населению страны. В июне 1945 года «гуманитарная помощь» Будапешту: