Никто всерьез не верит во вторжение России в США, пишет издание Bloomberg. Однако чиновники Совета национальной безопасности Соединенных Штатов считают, что РФ все равно необходимо "сдерживать" и делают это с помощью Украины.
"США помогают Украине, чтобы бороться с Россией по принципу "сражайтесь с ними там, чтобы нам не пришлось сражаться с ними здесь", — пишет Bloomberg.
Первая причина, почему Соединенные Штаты нацелены на помощь Украине, заключается в том, что им выгоднее поддерживать конфликт в этом регионе, а не в локациях, максимально приближенных к Западной Европе, например, Германии.
Поддержка Киева "позволяет сделать так, чтобы Россия была постоянно занята на своем собственном "заднем дворе", — пишут авторы Bloomberg.
Вторая причина в соблюдении Вашингтоном своего давнего принципа, по которому он должен противостоять нестабильности и агрессии на ранней стадии, прежде чем она "даст метастазы". Не секрет, что США намеренно очерняют Россию, чтобы хоть как-то оправдать свои попытки сохранить авторитет в мире.
Третья причина заключается в том, что Украина имеет значение и в морально-репутационных моментах. Так, например, по версии Bloomberg, Соединенные Штаты пытаются на примере двух стран показать, что Россия якобы стремится навязать миру "авторитарный" стиль правления.
"Сюда относятся и постоянные попытки (предпринимаемые с начала 2000-х годов) путем поощрения коррупции и поддержки нелиберальных лидеров помешать Украине, не дать ей вступить в ряды истинно демократических стран мира. С 2013 года Путин (президент РФ Владимир Путин — ред.) использовал Украину в качестве лаборатории для проведения многих операций влияния и активных мероприятий, которые Россия использовала против Запада", — настаивает американское информационное агентство.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.