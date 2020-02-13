Украина важна для США из-за ее близости к России

Никто всерьез не верит во вторжение России в США, пишет издание Bloomberg. Однако чиновники Совета национальной безопасности Соединенных Штатов считают, что РФ все равно необходимо "сдерживать" и делают это с помощью Украины.

"США помогают Украине, чтобы бороться с Россией по принципу "сражайтесь с ними там, чтобы нам не пришлось сражаться с ними здесь", — пишет Bloomberg.

Почему Украина так важна для США

Первая причина, почему Соединенные Штаты нацелены на помощь Украине, заключается в том, что им выгоднее поддерживать конфликт в этом регионе, а не в локациях, максимально приближенных к Западной Европе, например, Германии.

Поддержка Киева "позволяет сделать так, чтобы Россия была постоянно занята на своем собственном "заднем дворе", — пишут авторы Bloomberg.

Вторая причина в соблюдении Вашингтоном своего давнего принципа, по которому он должен противостоять нестабильности и агрессии на ранней стадии, прежде чем она "даст метастазы". Не секрет, что США намеренно очерняют Россию, чтобы хоть как-то оправдать свои попытки сохранить авторитет в мире.

Третья причина заключается в том, что Украина имеет значение и в морально-репутационных моментах. Так, например, по версии Bloomberg, Соединенные Штаты пытаются на примере двух стран показать, что Россия якобы стремится навязать миру "авторитарный" стиль правления.