Новые проблемы ВВС США: на учения в Японии опоздали Osprey MV-22

В японском Хоккайдо восьмого февраля завершились японо-американские учения Northern Viper. В них участвовали и конвертопланы США Osprey MV-22. Авторитетный военный эксперт Японии Сигэру Ханда констатировал, что американские машины показали себя не в лучшем свете.

Эксперт напомнил, что десантные самолеты вертикального взлета ВВС США опоздали на военные маневры. Как выяснилось, это связано с проблемами в эксплуатации. Та же причина не позволила авиатехнике США полноценно работать во время военных игр.

"Размещенные на авиабазе на Окинаве американские десантные самолеты вертикального взлета Osprey MV-22 прибыли на базу сил самообороны в Титосэ с 8-дневным опозданием и практически не участвовали в учениях, которые на самом деле на учения и не походили", — пишет обозреватель.

О технических проблемах сообщило японское военное ведомство. В Сухопутных войсках Страны восходящего Солнца отметили и плохие погодные условия, которые помешали американцам.

Причины не внешние, а внутренние

Японский исследователь докопался до истины и выяснил, что проблемы американских конвертопланов носят не эпизодический, а системный характер.

"Эти американские самолеты боятся низких температур", — констатировал он после изучения руководства по эксплуатации Osprey MV-22.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что истребители США F-35 прибыли в Финляндию для участия в тендере Минобороны с большим опозданием и не в заявленном составе.