Зенитный комплекс С-500 будет сбивать даже то, что еще не придумали

"Прометей" (ЗРК С-500) будет обладать сверхспособностями. Уже сейчас можно говорить о том, что эта российская система будет в состоянии нейтрализовать объекты противника, даже те, которых еще нет в проектах мирового ВПК, но могут появиться в войсках зарубежных стран.

Генеральный конструктор ПВО "Алмаз-Антей" Павел Созинов отметил, что возможности перспективного ракетного комплекса С-500 велики. Система разработана таким образом, чтобы иметь возможность сбивать цели, преодолевающие средние слои атмосферы. Главными боеприпасами установки станут баллистические ракеты — межконтинентальные и средней дальности.

Нейтрализация средств нападения, которых еще нет в природе

Созинов особо подчеркнул, что конструкторы работают на перспективу.