"Прометей" (ЗРК С-500) будет обладать сверхспособностями. Уже сейчас можно говорить о том, что эта российская система будет в состоянии нейтрализовать объекты противника, даже те, которых еще нет в проектах мирового ВПК, но могут появиться в войсках зарубежных стран.
Генеральный конструктор ПВО "Алмаз-Антей" Павел Созинов отметил, что возможности перспективного ракетного комплекса С-500 велики. Система разработана таким образом, чтобы иметь возможность сбивать цели, преодолевающие средние слои атмосферы. Главными боеприпасами установки станут баллистические ракеты — межконтинентальные и средней дальности.
Созинов особо подчеркнул, что конструкторы работают на перспективу.
"Мы постарались сделать прогноз по развитию средств воздушно-космического нападения на ближайшие 25 лет и полагаем, что он получился достоверным с точки зрения характеристик, которых может достигнуть потенциальный противник за этот период времени. Соответственно, наша система должна уметь бороться с теми средствами, которые сейчас отсутствуют, но могут появиться через пять-семь-десять лет", — рассказал Павел Созинов.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.