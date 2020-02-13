В УВЗ сообщили об увеличении числа иностранных заказчиков "Арматы"

"Армата", танк Т-14, а также другие машины на этом шасси, серьезно заинтересовали иностранных покупателей. Об этом сообщил директор предприятия-производителя — "Уралвагонзавода" — Александр Потапов.

"Интерес повышенный у инозаказчиков, безусловно, есть, но мы должны пройти соответствующие процедуры, определенные законом, после этого говорить о поставках за рубеж", — сказал он журналистам.

Потапов, впрочем, не исключил возможности поставки бронетехники на платформе "Армата" иностранным покупателям. Интерес, очевидно, связан с тем, что в ближайшие годы, по оценке экспертов, "Армата" не получит конкурентов.

Платформа "Армата" универсальна

Гусеничная платформа "Армата" уникальна и универсальна. Она служит основой для создания не только танков, но и другой бронетехники.

Что касается танка Т-14, то он может выполнять различные функции. Помимо задач основной боевой машины, он может решать вопросы разведки, целеуказания и корректировки огня наземных систем поражения.