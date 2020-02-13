Россия приступила к модернизации Су-24М2 для Алжира

Российские специалисты проведут доводку алжирских самолетов Су-24. Как передает портал MENA Defence, планируется довести истребители до версии Су-24М2.

По данным интернет-издания, на самолеты будут установлены:

вычислительную систему;

новые навигаторы;

прицельный комплекс.

Вся техника — российского производства.

Рособоронэкспорт молчит

Рособоронэкспорт, занимающийся продажей российской техники за рубеж, не комментирует сделки с Алжиром. Однако известно, что эта страна — один из крупнейших покупателей продукции российского ОПК.